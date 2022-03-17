她在電音趴如「喪屍般」大力晃動身體，網友大讚「奶奶搖列」。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

當年紀老了還會和閨蜜、兄弟一起「蹦迪」嗎；有名網友上傳一部影片，影片中的疑似在辦「電音趴」，有數10名阿嬤們隨著現場重低音舉起雙手一上一下動作，然而其中有位白衣阿嬤如「喪屍般」奮力甩頭晃腦，身體還不時的前後左右大晃動；網友嘖嘖稱奇「不能輸年輕人」、「奶奶搖列」、「好怕那位阿嬤中風」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，並上傳一部15秒影片，他在貼文寫下「說好了，當我們變老了之後，還要繼續high！」；影片中可看見數10名白髮蒼蒼阿嬤們在某個螢光閃爍的空間中，似乎在開「電音趴」，隨著重低音「蹦、蹦、蹦」聲擺動身體，搖頭又晃腦，其中一名穿著白衣服阿嬤如「喪屍般」，隨著音樂越來越嗨，動作越來越大，還不時前後左右搖晃，奮力的甩動頭部，有別於其她阿嬤只是舉起雙手往上頂。

影片一出，引起網友紛紛表示「我要去這裡，我不要療養院」、「老了還搖的動嗎」、「老了記得也要出來蹦迪」、「會腦中風」、「 70大壽來辦一場」、「活到老動到老是嗎」、「不覺得活力滿滿嗎」、「不能輸年輕人」、「奶奶搖列」、「釋放80年來的壓力」、「好怕那位阿嬤中風」、「不管她吃什麼都給我來一點」、「甩手功約起來」、「第一個阿嬤是不是壓力很大」。