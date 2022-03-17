林柏宏擔任唐氏症基金會年度公益大使。（唐氏症基金會提供）

林柏宏出席唐氏基金會「世界唐氏症日」公益活動，對於影集《初擁》劇組日前發生攝影師與收音師墜谷身亡意外，他說，工作時每個環節的安全都要小心，但他不是那劇組的人員不方便說太多，「跟雄哥合作非常愉快熱情專業，是業界都清楚的，希望他安息一路好走，也希望大家多在工作注意安全，各行各業都是」。

被問是否曾經因工作受傷？他說多多少少，也曾因人情壓力硬撐上工，「我還算幸運，較少遇到這樣狀態，就是互相。因為大家都要有足夠的休息才能有更好的拍攝成果，希望互相理解，創造一個為大家的生活作息、健康安全著想的工作環境，自然會有好作品」。

唐氏症基金會今年特別在3月21日世界唐氏症日前夕，舉辦「嘿～小唐我在這2.0 We’ll Be There」記者會，邀請形象陽光的林柏宏擔任年度公益大使現身力挺，希望透過活動給予這一群努力長大的天使更多的關懷與支持，也讓更多唐氏症及心智障礙者勇敢走出來，自在的融入社會。

林柏宏表示，在不同的人身上都有不同的學習，很開心因為擔任唐氏症基金會的年度代言人，因為認識了他們，從他們身上得到很多純粹又正面的力量，甚至比自己能給他們的更多！由於我們能做的有限，但每月的定期捐款，或是支持唐寶寶的手工產品，都是支持唐寶寶家庭的希望來源，呼籲大家能與他攜手用行動與愛支持唐寶寶，讓他們好好學習，勇敢長大！一起支持公益，讓愛更圓滿、更美好。