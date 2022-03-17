WTT大滿貫賽新加坡站今晚進行男單8強賽，台灣好手林昀儒挑戰東奧金牌、大陸名將馬龍，小林同學開賽後就打得很強勢，11比5率先開出紅盤，無奈最終仍在鏖戰5局之後2比3遺憾敗陣，無緣闖進4強。

林昀儒生涯與馬龍交手過4次，雙方2勝2敗戰平，當中最精彩的一戰就是2019年世界盃銅牌戰，當時林昀儒與馬龍鏖戰7局4比3險勝；另一場是2019年T2新加坡站，林昀儒再克馬龍，當時被大陸球迷認為有實力威脅大陸稱霸世界桌壇的其中一人。

成名很早的馬龍，不但兩度完成金滿貫，世錦賽3連霸，更是2016里約奧運與2020年東京奧運金牌得主，也是唯一在奧運男單完成連霸的世界名將。

今日是兩人生涯第五度對決，林昀儒氣勢如虹，一開賽就發動強攻取得領先優勢，並且率先拿下首局。緩過氣來的馬龍隨即展現出王者霸氣，11比6、11比4連下兩城，取得聽牌優勢。

關鍵第四局，林昀儒奮勇追擊，以壓迫是打法逼得馬龍多次失誤，取得8比6領先局面，馬龍把握住2次發球機會追平比數。

比數來到9比9，馬龍發球回擊失誤，林昀儒搶到局點，馬龍反拍出界，林昀儒11比9扳平局數。

決勝局，雙方都把握住發球點，馬龍4比2領先。林昀儒的第2個發球點失手，馬龍5比3領先。輪到馬龍的發球分同樣失手1次，林昀儒追至5比6。

戰況進入白熱化，馬龍的一次強力扣殺取得9比6領先，林昀儒攻擊失誤，馬龍10比6握有4個賽末點。小林同學不認輸就回1分，無奈最終還是7比11飲恨吞下敗仗。