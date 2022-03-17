想攝取履歷認證好品質的香蕉，不用貴鬆鬆！家樂福懂消費者的困擾，為每個人層層把關，從雲林到屏東產區，嚴選當季產品質最優良的香蕉，再經過認證，所有產品均具備｢產銷履歷（TAP）｣標章，選購最安心，滿足每日所需營養。

香蕉營養成分多元，好處多多，香蕉的碳水化合物含量偏高但熱量不高，是每日不可或缺的健康水果。想要增肌減脂的人可以搭配優格，兼顧蛋白質跟好的碳水化合物，香蕉也是外食族、上班族方便又健康的點心，買一串吃不完保存也不難，不管是直接冷凍做成香蕉冰棒，或是跟牛奶一起打成香蕉奶昔，都是家庭必備的營養食材。

香蕉富含營養、熱量低，是家家戶戶每日必備的水果，但來路不明的香蕉你敢買嗎？之前也傳出銷日香蕉農藥殘留超標問題，消費者能選購可溯源履歷商品，家樂福的香蕉（家樂福有機香蕉、金蕉伯履歷香蕉、石虎山蕉、家樂福嚴選香蕉等）均經過認證，提供消費者有豐富多元的選擇。

農產品大家最擔心的水質汙染、重金屬殘留問題，市面上產品琳琅滿目，應該如何選購呢？首先應選擇已建立口碑良好之有機生產協會、團體，且經驗證為有機農產品，家樂福嚴選台灣雲林到屏東的好品質當季香蕉，蕉農以天然友善農法栽種，並與家樂福長期契作，重視有機的消費者，還可選購來自屏東萬巒的有機台灣金蕉伯香蕉，這些產品都具有產銷履歷標章，並在包裝上清楚標示，詳實記錄生產過程，讓消費者不用專程到有機商店，就近購買也能安心選購。

不僅如此，家樂福自2018年起推動食物轉型，致力於推動友善環境農作，積極上架友善環境的農作，從樹蛙保育到千歲團有機荔枝，南投中寮的石虎山蕉更是取得友善石虎農作認證的優質產品，透過這些友善農作，家樂福不僅協助農民銷售商品，更鼓勵農民加入友善農耕的行列，不使用農藥、化學肥料與除草劑，在田地間維護生態環境，保護石虎的棲息地，而消費者就近到賣場就可選購保育環境農產品，也能保護瀕危的台灣石虎，到家樂福買石虎山蕉，人人都是石虎保育大使。

網友也說家樂福越來越方便、友善，「以前還要到有機商店買，現在對面家樂福就有了，選擇又多，連石虎山蕉都有。」「看到石虎的新聞很心痛，看到石虎山蕉很開心，重點是也不貴，立馬買回家口感家人也都很愛。」「消費又能做環保，優秀。」