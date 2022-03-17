邱琦雯、王振富宣傳新戲互動搞笑。（台視提供）

邱琦雯、王振富在《美麗人生》飾演夫妻。（台視提供）

邱琦雯在台視台慶大戲《美麗人生》中從小被當童養媳，和王振復所飾演的楊慶樑，生了好幾個小孩，不僅要照顧孩子、還要侍奉婆婆張瓊姿和小姑游詩璟，對老公更是唯命是從，但通常只要稍微讓老公不開心，就是挨一頓罵，楚楚可憐的模樣，讓人很心疼。王振富形容，劇中他們家3天1小吵、5天1大吵，每天情緒起伏之大堪比股市行情，震盪起伏，演起來十分過癮：「很燒腦，因為一句話情緒就要起來，要吵、要罵！」

邱琦雯初次接演童養媳角色，透露拿到劇本時，就跟家人討論童養媳，驚訝要煮飯給全家吃、顧店、養家、帶小孩，老公要做甚麼都要讓著他，不過在經過一番了解之後，她發現自己阿嬤雖然不是童養媳，但在那個年代社會確實存在著女性社會地位低落狀況，坦言為了揣摩劇中角色確實花了不少時間：「一開始吃本的時候，的確吃不太進去，覺得那好像應該是古代才會發生的，也是因為接了《美麗人生》這個角色，才對童養媳有這麼多的了解。」

劇中家庭氣氛緊張、苦情，但戲外兩人互動逗趣，日前接受「Oh!叭頻道」的「默契考驗」挑戰，王振復為了詮釋劇中大男人性格，特意坐得又直又挺，並擺出搞笑的表情盯著鏡頭，笑說：「這樣我才會有自信。」逗趣的模樣讓邱琦雯忍不住笑彎了腰。後來攝影師要求兩人坐的靠近一些，邱琦雯也搞笑反擊，故意緩緩往王振復身上靠，讓王振復害羞大喊：「太近了啦！」