俄烏戰事進入第3周，俄羅斯總統普丁16日透過電視發表全國演說時表示，俄羅斯應該進行一次「社會清洗」，清除那些在俄烏戰爭期間逃離國家的叛國賊，至於那群「人渣叛徒」，俄羅斯人將會像飛入嘴中的小蟲般唾棄他們。前大使介文汲表示，普丁講內奸、叛徒人渣，就是指俄羅斯內外批評普丁攻打烏克蘭的俄羅斯人；因此，普丁是向他的支持者喊話，要他們支持他。

介文汲17日在政論節目《新聞大白話》中表示，普丁開弓沒有回頭箭，箭已經射出去了，普丁沒有承受任何失敗的本錢，他只能打贏這場仗。普丁16日整場演講，是針對內部的反對派。普丁目前的民調支持率大約70％，普丁的民調雖然一直都非常高，但是還有30％的人不支持他。

介文汲接著指出，西方國家都認為普丁是獨裁、不民主，其實這是一個錯誤看法。普丁每個任期都要經過選舉，他用合法的程序延長他的任期，每次還是要經過民意的洗禮，而他每次的得票率都蠻高的。但俄羅斯內部有自由派、俄羅斯共產黨等幾個主要的反對黨，在挑戰普丁。

介文汲接著表示，普丁講內奸、叛徒人渣，就是指俄羅斯內外現在批評普丁攻打烏克蘭軍事行動的俄羅斯人。普丁很明確地指出這些人為什麼反對他，認為這些人都接受西方文化、西方價值，並不是真正的俄羅斯在地文化、和人民站在一起同呼吸。可見現在普丁可能有內部壓力，內部的反戰力量越來越大，所以普丁出來喊話，提醒他的支持者，現在有人在反對他，要大家支持他。