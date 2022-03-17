美國白宮新聞室發布新聞稿稱，美國總統拜登將於本週五（美東時間）與中國國家主席習近平舉行會談，就中美兩國競爭與俄羅斯對烏克蘭戰爭等問題進行討論。這將是俄烏戰爭後，美中兩國元首第一次就俄烏戰爭的首次對話。

白宮新聞稿說，拜登總統與習近平主席的對話是我們為保持美中之間開放的溝通渠道而不斷努力的一部分。

新聞稿還說，兩國領導人將討論管理兩國之間的競爭，以及俄羅斯對烏克蘭的戰爭等雙方共同關心的問題。

習近平與拜登的對話顯示美中外交高層─美國國家安全顧問傑克．蘇利文與中共中央外事辦主任楊潔篪14日在羅馬的會談有積極的成果，該會談主要商討烏克蘭局勢和雙邊關係，據稱兩人總共談了7個小時。

據媒體透露，美國國家安全顧問傑克．蘇利文在羅馬會議中警告中共中央外事辦主任楊潔篪說，如果中國協助俄羅斯逃避國際制裁，將會遭到經濟上的抵制措施。楊潔篪則在會晤上提出台灣議題，強調美國一系列針對台灣的承諾，與其表態明顯不符，同時還重申中方不容外部勢力干涉內政，以及中美應加強對話合作，妥善管控分歧，避免衝突對抗的立場。