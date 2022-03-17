以電視劇《犀利人妻》走紅的36歲女星朱芯儀，近日宣布罹患乳癌第二到第三期，已擴散到淋巴，5月預計切除右胸。今（17日）她透露化療第六天感到脹氣、身體疼痛，但還是得活動筋骨，感嘆數著日子生盼望。

朱芯儀今（17日）傍晚在臉書PO文表示，化療第六天脹氣到像懷孕，嘆「依然要回診，回不完的診」，老公衛斯理特地從公司回家載她到醫院，儘管身體很痛還是要逼自己活動，否則肌肉會越來越無力，肚子就算脹氣到像懷孕還是得進食，因為不能少攝取該有的營養。

朱芯儀等了2個半小時終於走出醫院，慢慢走的過程中，靈機一動到百貨公司品嚐鐵板燒，一掃原本低迷的心情，大呼：「好爽！就只是吃個鐵板燒，我竟然好像去度假的放鬆。」但她還是為一天又過去而嘆息，「數著日子，生盼望」道盡罹癌後的煎熬心聲，令網友看得不忍心，紛紛湧入留言區打氣：「加油！早日康復」、「願所有的幸福降臨給這個善良認真的女孩」、「喜歡妳正面的態度，多吃一點多休息」、「芯儀，加油！撐下去就是你的！」。

朱芯儀宣告罹癌後，曾受訪透露右側長了3顆2公分大的腫瘤，右邊乳房預計在5月開刀切除，坦言內心衝擊很大；而經過幾次的化療，身體出現的副作用頗多，像是脫髮、常流鼻血、肚子脹氣、臉部長滿爛痘等，自嘲「整個臉像毀容一樣」，但她希望透過公眾人物身分鼓勵病友，「我覺得我可以做到，大家都可以，人生就是有很多苦難跟需要經歷的困難，如果我們都這樣放棄是很可惜的。」