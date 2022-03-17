在印度亞洲盃的最後兩戰送出3次助攻，成為木蘭希望新星的小將吳愷晴本周回到大專賽場，披上屏東大學戰袍，回想起那趟「奇幻旅程」仍然激動不已。吳愷晴還透露對泰國前一晚得知7名主將染疫缺陣，面對要頂上先發的巨大壓力，讓她在禱告時哭了。

「那一晚我們有開一個視訊會議，不能上場的八萬姐（隊長王湘惠）有幫我們禱告，我禱告到哭，很怕自己沒有踢好，輸了那場比賽。」吳愷晴說。

中華女足對泰國的前一晚新冠病毒PCR檢測出爐，7人缺陣重創全隊士氣，而且中場的賴麗琴、王湘惠、許翊筠都不能上，擔任中場備胎的吳愷晴知道自己即將迎來首場國際大賽先發，壓力大到不行。結果拜那次祈禱所賜，吳愷晴說，缺席學姐們所傳遞來的力量，她真的覺得「收到了」。

「感覺有一股力量推妳，妳必須去完成！」福至心靈的吳愷晴隔天打滿全場，還兩度助攻蘇育萱破門，成為3球完勝泰國的最大功臣之一。但她不忘感謝「賢拜」，直說：「都是姐姐她們在推我們。」

然而，吳愷晴並不認為對泰國是她生涯迄今代表作，「其實我們被壓著打，我除了那一瞬間的助攻之外，也沒有傳好球，反倒是下一場對越南的內容我自己比較滿意。」吳愷晴分析，之前沒有先發的球員，上去要先習慣比賽的節奏和張力，次役對越南才比較進入狀況，可惜輸球結果不如人意。

而就整個亞洲盃來看，吳愷晴覺得中華隊的速度、抗壓、持控球與最後一腳的傳球，比起像最後奪冠的中國等強隊，仍有著明顯差距。她希望繼續加強自己的體力和傳球，踢中場更要提升視野，「學姐一直提醒我要看廣一點，不能只看到單邊而已。」期盼今年於印度未竟的任務，明年能在洲際附加賽討回來。