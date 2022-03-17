大陸頂流女星楊冪因演出多部人氣影視作品，包括電視劇《神鵰俠侶》、《宮鎖心玉》和《三生三世十里桃花》，及電影《小時代》系列女主角，登上事業巔峰，每每有新作品或出席各大活動都能成為話題；最近有網友路上巧遇女神楊冪逛街夾娃娃，緊身裝扮讓一雙逆天鉛筆腿現形，被狂讚看不出35歲了。

楊冪已是大陸頂流女星代表之一，但個性大方親民的她，經常被路人補捉到和好友們聚餐逛街的模樣，私下穿衣品味也是出了名的好，日前她和3好友張大大、黃明昊、林凡到三里屯，夾娃娃開心得像孩子的樣子也讓人心動。

網友曬出巧遇楊冪的照片，楊冪逆天鉛筆腿被讚爆。(圖/ 摘自微博)

照片中楊冪當天戴了一頂藍色老帽，儘管臉上戴著黑色口罩還是遮不住她的女神氣場，身上穿了一件黑色風衣搭配緊身牛仔褲，簡約穿搭就相當有潮流感，不愧被封「私服達人」；而牛仔褲腿部貼身設計，讓她一雙逆天鉛筆腿現形，又細又直完全就是廣大女性夢寐以求的美腿。

楊冪和3好友逛街夾娃娃被粉絲巧遇。(圖/ 摘自微博)

野生楊冪照片曝光後也引起網友熱烈討論，「冪冪看起來好快樂啊」、「她私服真的好好看，真的yyds（永遠的神）」、「為什麼全世界都在偶遇楊冪，我什麼時後能有一回」、「我是男生，也想要楊冪的帽子，太會搭了，真好看」。