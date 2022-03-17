鋼琴女神「小P」經營YouTuber演奏頻道《Pan Piano》，因經常穿著性感cosplay服裝演奏，為她贏得309萬訂閱的高人氣；但日前她卻因Cos《進擊的巨人》「米卡莎」一角挨轟，小P圍紅圍巾穿著比基尼被狠批「消費米卡莎」，同時有網友貼出小P的月收入，用流量密碼打臉：「錢才是真的」。小P這兩天竟又再次「褻瀆偶像」，頭戴粉藍色假髮扮《新世紀福音戰士》，全裸披浴巾標記「綾波零」，挑戰尺度邊緣。

小P前(15)日在IG分享她的全新cosplay，只見她在鋼琴上放了一個白衣妹子公仔，自己則仿照公仔造型穿上緊身裝，依舊不露臉但身披粉藍色長髮，看到衣服就知道是《新世紀福音戰士》，待她在貼文中標記角色名稱，就確定她是扮演長髮版的「綾波零」，是為該動漫人氣第一高的女主角。

同日稍晚她又貼出更火辣的照片，這種福利很合理如她所述是「會員專屬」（members-only），畫面中她似戴上標準版綾波零的短髮，還原致敬意味濃厚，之前長髮推測因不露臉希望增加視覺效果；重點是她身上僅披掛浴巾遮住重要部位，此外看來已全裸入鏡，如果會員專屬影片以此形象彈奏，可說流鼻血刺激指數爆表；況且小P先前才因「比基尼米卡莎」挨轟，此番更大膽遊走尺度邊緣，挑動老一代動漫迷的神經。

網友暴動：「YA BE」、「我怎麼感覺自己有透視能力了」、「流鼻血了」、「辣」、「最近露得不少啊」、「這個風險很大」、「財富密碼」、「每看她一次，就給我穿得更少了」、「別說了，拿走我的錢錢吧」、「我也想要做會員」、「這是誘餌啦（指釣你去加會員）」、「我的老天鵝啊，零~」、「想當浴巾」、「太美了」，2天破3.7萬讚。

在非會員的公開影片中，小P並未彈奏鋼琴，而是開箱公仔，她先後開箱了長髮版「綾波零」、第二女主角「明日香」、男主角「碇真嗣」的公仔，以及最後最大也最華麗的「13號機」，也是她在動態中標記的「#エヴァンゲリオン(新世紀福音戰士)初号機vs第13号機」，推測跟她會員影片所要演奏的曲目有關。