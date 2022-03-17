有日本網友觀看NHK直播時，發現地震當下夜空炸出詭異白光，引發熱議。(圖／twitter)

日本昨晚(16日)東北外海發生規模7.4大地震，4分之3本周都有感，其中以仙台、宮城震度6強最大，所幸至今並外傳出嚴重災情。就有網友發現，地震發生當下，天空中突然炸出詭異白光，照亮整片夜空，驚呼「上次地震也有」，懷疑是災難發生前兆。

日本強震引發當地民眾驚恐，更有網友發現，NHK新聞台直播畫面中，夜空中不斷有光波閃動，甚至最後出現類似爆炸的強光，但僅不到2秒就消失，接著又再度恢復平靜，引發討論。

日本民眾對此議論紛紛，有人以為發電廠爆炸，也有人認為是大地震前兆，直呼在之前的熊本大地震中也看到同樣的現象。

事實上，這道類似爆炸的瞬間光芒是地震光，為地震發生時，受震動波及之區域上空所出現的光，光波之強烈連肉眼都可見，目前確切成因仍未明朗，且與地震大小、能量也不一定成正比。科學家們目前認為可能是帶石英岩石所產生的壓電效應引致火花和氣體離子化。

而地震光在過往幾次歷史知名地震上也都有出現過，包括1976年唐山大地震、2016年熊本地震、2016與18年台灣的美濃、花蓮地震，就連921大地震都有民眾表示有目擊到地震光出現的情形。