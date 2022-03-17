印度神童阿南德。(圖／翻攝自YouTube《Conscience》)

印度神童阿南得曾點名3月16將會發生大事，豈料日本16日晚間發生規模7.4強震，引發不少人討論，但依舊許多人認為阿南得「亂槍打鳥」，到處預言只命中少數一兩個，根本神棍，反稱讚炎亞綸過往多次精準命中，才應該稱「台灣神童」，對此炎亞綸本人也親回「我比較適合神遊」，笑翻許多網友。

就有網友在PTT八卦版PO文「炎p夠格當台灣神童吧？」，原PO表示，印度神童的預言準度奇差無比，「跟X一樣」，還能被稱作神童，那台灣的「真預言家」炎p應該也夠格被稱作台灣神童。

雖然文章屬於嘲諷性質，但炎亞綸不僅在臉書轉貼此篇文章，更充滿風度與謙虛，表示「我比較適合神遊」，讓許多網友笑翻，留言：「你是炎帥！」、「你真的比印度那個準多了」、「推風度」、「所以你現在要神遊去哪」、「可以報一下下期6個號碼嗎」。

炎亞綸曾在7年前一席「下雨地震說」，遭受網路不斷嘲諷，讓他經不起輿論壓力而道歉，但過去幾年內，陸續出現下大雨後隨即發生地震情形，地質系教授亦坦言炎亞綸的說法「並非不可能」，更有外國期刊指出，下雨在一定條件下有機率引發地震，讓炎亞綸聲勢大翻轉，還被網友稱為「炎P」。

此外，去年年底炎亞綸也曾發文表示，入冬之後地震頻繁，我想是連日低溫造成土壤乾裂，未料4天後花蓮真的發生6.0強震，讓許多人前往朝聖，超過10萬人點讚，稱「不愧是地質權威」、「我已經是炎P忠實信徒了」。