64歲金馬影帝萬梓良近年長居大陸，不時會到各地商演，不過飽受糖尿病所苦的他，多次傳出身體狀況不佳，日前更糟陸網曝光他在路邊詭異狂笑，讓外界都擔心起他的精神狀態，近日有網友曝光一段做PCR檢測的影片，片中竟錄下萬梓良與路人發生衝突的過程，讓大家也議論起衝突原因。

有網友在排隊接受PCR檢測時巧遇萬梓良，當天他穿著黑色西裝搭黑皮鞋，在停車場排隊，不過前方兩名路人卻疑似和他起衝突，對著他指指點點，看起來相當不滿，但萬梓良全程雙手交握放在身前，態度相當鎮定輕鬆，絲毫沒有被挑起怒火。

萬梓良疑似因呼籲錯峰（避開高峰）檢測，和路人起衝突。(圖／取自微博)

最後是由身穿防護服的工作人員上前協調，3人才結束爭執，據曝光影片的網友透露，萬梓良當天是要大家錯峰（避開高峰）檢測，但不知怎和前面路人起了衝突，網友看了猜測可能是他「倚老賣老」，現場看起來檢測的人數不多，但他卻維護起現場的秩序，才會引起人家不滿。

萬梓良憑著電影《大頭仔》獲得金馬獎影帝。(圖／本報系資料照)

不過萬梓良也沒被影響心情，隨後繼續拍片紀錄生活日常，表示自己精神狀態很好，每天生活都很積極。其實，萬梓良近幾年常因怪異舉動或蒼老面貌上熱搜，之前在路邊拍片時，他忽然大笑，口中還不停地說著什麼，讓網友都擔心 起他的精神狀態。