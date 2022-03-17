大專足球聯賽17日結束女一級第2循環賽事（第1循環因亞洲盃回國隔離取消），衛冕軍台灣師大前日雖意外被屏東大學逼和，17日卻將士用命，並靠大一前鋒高晨恩的積極壓迫，拚出一次「另類」助攻，最終以2比0氣走宿敵台灣體大，戰績2勝1和躍居領先。

高晨恩擁有將近170公分的好身材，頭槌更是她最大優勢，就讀中山工商就已參加木蘭聯賽，但不夠積極的缺點，讓教練團在鋒線或後防都找不到適合她的位置。但這次大專聯賽高晨恩扛起師大的中鋒重任，不僅能扮演支柱拿住球權，積極的搶球態度也如脫胎換骨，令人耳目一新。

師大因不慎被屏大逼和，為了避免第3循環踢完，總成績跌出前2無緣決賽，17日對台體有輸不得的壓力。第24分鐘台體回傳給守門員洪琳，高晨恩積極衝上壓迫，跳在空中剛好擋到洪琳的大腳清球，一旁的隊友丁家英輕鬆拿球打入空門，替師大先馳得點。

台灣師大丁家英（上）首開紀錄後，跳到隊友林欣卉身上慶祝進球。（李弘斌攝）

高晨恩賽後表示，自己以前不是很有信心，搶球時常常不夠果斷或容易放棄，來到師大受到隊友刺激與鼓勵，這次積極拚搶竟不可思議的換來進球，的確讓她信心大增。上半場終了前，高晨恩更在禁區外接應隊友傳球後，順勢轉身起左腳吊射破門，1傳1射讓師大拿下勝利。

師大贏球後積分7分躍居領先，台體2勝1敗緊追在後，輔仁大學3分、屏大1分，4隊25至29日將在屏大進行第3循環，由雙循環總戰績前2名隊伍挺進4月8日在輔大進行的女一級冠軍戰。