上周倫敦金屬交易所上演史詩級的鎳價軋空大秀，另有消息傳出，面臨追繳保證金的大宗商品貿易巨頭托克（Trafigura）向黑石集團尋求30億美元融資。瑞士信貸曾警告市場面臨「大宗商品抵押」為主題的流動性危機，無論站在哪一邊都會被追繳保證金，一場「商品雷曼時刻」恐怕很快降臨。

由英國石油、殼牌、托克等業者組成的歐洲能源交易商聯盟（EFET）近日表示，俄烏戰爭引發大宗商品價格劇烈波動，可能導致企業面臨現金短缺危機，呼籲各國政府和央行提供「緊急」援助。

本月稍早，瑞士信貸分析波茲沙（Zoltan Pozsar）就大宗商品市場的流動性危機發出警告，他形容今天的俄羅斯大宗商品就像2008年的次級房貸，而非俄羅斯商品則像2008年的美國公債，「一種價格暴跌，另一種價格飆升，無論你站在哪一邊，兩者都需要追繳保證金。」這和雷曼兄弟次貸危機如出一轍。

EFET在致函市場參與者及監管機構的信中指出，大宗商品市場先是因新冠疫情而動盪不安，俄烏開戰使情況雪上加霜，從2月底開始，愈來愈多歐洲能源交易商獲得額外流動性的能力銳減，有些甚已耗盡現金。EFET希望歐洲投資銀行或歐洲央行、英國央行透過貸款機構提供支持，以減輕追繳保證金的衝擊。

歐洲央行官員對具體的援助請求不予置評，但一些官員可能不願意伸出援手，因為這些公司經常從大宗商品價格的變動中獲得巨額利潤。