俄軍侵略烏克蘭已超過3周，備受全球關注，也成為台灣討論熱度最高的話題。資深媒體人黃暐瀚17日表示，看看烏克蘭，想想台灣，這陣子「沒服兵役」的政治人物被罵了一輪，碰巧今日訪問國民黨台南市議員謝龍介，便趁勢問他「若兩岸不幸開戰，會怎麼做？」謝龍介回應「保衛家園，打死不退」，黃暐瀚聽完表示，那「參選台南市長呢？」謝龍介又回一樣的答案「打死不退」

國民黨台南市長提名由謝龍介、陳以信表態參加初選，兩人各自衝刺半個多月，3月中還在難產，謝龍介受到不少陰謀論攻擊，認為他參加初選只是為了換取其他的政治利益。謝龍介17日則透過臉書粉專發文「展現堅定爭取意志」，只要不是國民黨主席朱立倫御駕親征台南市長，他這把劍沒道理繼續磨成繡花針，就等出招時機。

謝龍介表示，已陸續與國民黨主席朱立倫與台南市黨部主委林進旺見面，高層已充分了解自己的企圖心。林進旺表示，目前依照國民黨中央的機制進行，下周先要完成台南市議員初選登記，協調工作會持續進行。

對於謝龍介參選，黃暐瀚17日在臉書發文表示，看看烏克蘭想想台灣，這陣子「沒服兵役」的政治人物，被罵了一輪，政治不正確，「兵役不全」的人，還是「惦惦趴咧，卡麥著槍(台語)」。

黃暐瀚表示，自己日前問謝龍介「有做兵嘸？做啥咪兵？」想不到謝龍介居然跟他說：「海軍陸戰隊，三年！」不但是最硬的海陸，還當了三年！黃暐瀚追問「如果兩岸不幸開戰，兄哥會在哪裡？」謝龍介二話不說：「保衛家園，打死不退」！黃暐瀚提到，謝龍介強調自己的體能條件，戰技，都比同年紀的人好很多，他願意拿槍，上戰場，戰到最後一刻。

至於參選台南市長？謝龍介臉色不懼，也給了自己一模一樣的四個字：「打死不退」！