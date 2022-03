百萬YouTuber「理科太太」去(2021)年12月和「理科先生」John離婚結束5年婚姻,這段時間雙方透過家事法庭進行調解,目前還尚未達成共識;而理科先生12日也發文透露將離開台灣,並留下給前妻還有兒子的信。此外,理科先生日前竟收到網友詢問:「Can I have your dick pic(我能看你的露鳥照嗎?)」他當然不可能正面回應,轉而霸氣握棒扮成超級英雄「羅賓」,名字裡也有「Dick」(Dick Grayson),幽默以對。

理科先生今(17)日在IG分享自製梗圖,單看圖片只是他cosplay超級英雄的樣子,但關鍵在左上角的句子:「Can I have your dick pic」,意即「我能看你的露鳥照嗎?」Dick不只被當英文名字用,俚俗口語裡常用來揶揄指男性的「那話兒」。顯然理科先生收到陌生網友來訊,不知道對方是男性或女性,但挑逗或騷擾意味濃厚。

理科先生用幽默的梗圖回應寫道:「Here is a picture of Dick Grayson. Aka Nightwing. Aka the first Robin. I'm not sure why everyone keeps asking for this.」意即:「這是一張『Dick』Grayson的圖(意指我回應你囉),又稱『夜翼』,又稱『初代羅賓』(羅賓是蝙蝠俠的助手),我不知道為什麼很多人一直要問這個?」

羅賓的招牌造型是挖洞眼罩,而初代羅賓的「夜翼」帥氣造型中,胸前有個翼展橫跨至兩肩的藍鷹圖樣,搭配一身反光黑衣酷勁十足,此外背後還插著兩根黃色棒狀武器;理科先生cosplay同樣戴上藍色眼罩,身穿羅賓夜翼藍鷹T恤,左手拿了一根黃色棒子,也算是回應來訊者要求的另一個幽默梗。

網友笑回:「哈哈哈」、「也許他們很喜歡蝙蝠俠?」、「笑死」、「棒」、「終於找到你的角色定位了」、「好搞笑」、「我就是想要這個,謝了」、「馬來西亞來的快笑死」、「好棒的Dick」,充滿趣味互動。