女星壯壯（沈立心）從節目《國光幫幫忙》出道後，亮眼外型加上活潑個性擄獲大票粉絲，之後把工作重心轉往啦啦隊，過去擔任過中信兄弟Passion Sisters隊長，目前是樂天桃猿Rakuten Girls團長；最近壯壯在IG曬照抱怨胸部被蚊子叮一大包，網友一看大歪樓，飽滿雙球太搶鏡。

壯壯最近也積極為即將開打的中華職棒應援做準備，從她的社群都能看到練習照片或影片；昨（16）日壯壯在IG曬照抱怨被蚊子叮了一大包，位置還是在胸前，她用食指指著紅腫處，意外展現出她豐滿好身材。

壯壯抱怨被蚊子叮，照片卻讓網友重點全放錯。(圖/ 摘自壯壯IG)

畫面中壯壯指著紅腫處，在旁邊疑問地表示，「蚊子咬在這？？」臉上尷尬地笑了笑；但壯壯當天穿了一件白色超深V上衣，她這樣一指，也剛好讓網友目光往下看到I字事業線，以及飽滿北半球，幾乎佔據畫面一半，短短6秒光是這個邪惡視角，就讓大票粉絲看得血脈賁張。

壯壯已經出道10周年，目前她身兼樂天桃猿和福爾摩沙台新夢想家的啦啦隊團長，除了原本就有一票死忠粉絲外，轉型成啦啦隊員後，女神美貌和爽朗個性也讓她受到球迷歡迎喜愛，之後更計畫要發行單曲和寫真集。