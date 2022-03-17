烏克蘭女星瑞莎在台灣演藝圈打拚多年，2015年嫁給鞋業小開後成功取得中華民國國籍，家庭幸福美滿，婚後育有5歲女兒Nika，與今年西洋情人節剛誕生的二女Mila；日前白色情人節她才剛曬出二女兒滿月的照片，今(17)日瑞莎又分享一組工作之餘邊哺乳的畫面，無限母愛噴發。

瑞莎今(17)日在臉書分享一組母愛照片，是她在工作之餘邊哺乳二女兒的畫面，畫面中可以看見瑞莎一邊正接受工作人員化妝，一邊懷裡則正抱著剛滿月的二寶Mila親餵，只見瑞莎媽咪抬頭化妝展現高顏值，低頭專心看著女兒進食的模樣則十分幸福，升格二寶媽的喜悅全寫在臉上。

這組充滿母愛的照片曝光後，引來網友們紛紛留言：「親餵真的是一個很美麗的畫面」、「幸福大概也是這樣」、「怎麼有這麼美的媽媽」、「母性之偉大」、「幸福又溫暖的畫面」、「親餵的幸福時刻」、「願所有烏克蘭的母親，平安幸福」、「台灣這個畫面～幸福；烏克蘭那個畫面～加油」、「散發母愛的光芒，真美」、「太美麗了啦～」，好友林可彤也說：「你下次工作告訴我！拜託我要看妹妹」；8小時破1.7萬讚。

俄烏衝突戰火已延燒超過3週，瑞莎6日曾分享家鄉近況，感謝台灣援贈烏克蘭共27噸醫療物資，強調台灣是個「愛很大」的地方，覺得她很幸福可以在台灣生活；許多網友也為她及烏克蘭加油打氣：「為烏克蘭祈願和平」、「也深深感謝瑞莎妳對台灣的貢獻！」