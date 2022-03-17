知名製作人王偉忠主持中廣全新廣播節目《欸！我說到哪裡了》，今（17日）舉辦記者會，中廣董事長趙少康特地為他站台。談到愛徒大S（徐熙媛）閃婚20年前舊愛具俊曄，王偉忠認為大S能找到第二春、往前走是件好事，但強調：「孩子要好好處理，她朝這方面去走，希望一切都是幸福、好的。」

大S去年11月宣布與汪小菲的10年婚姻劃下句點，時隔4個月，竟無預警閃嫁韓團「酷龍」成員具俊曄。媒體時常形容大S「敢愛敢恨」，王偉忠卻不認同：「我不太認為她有什麼很恨的地方，她決定比別人決斷一點、比較有自己的想法。」王偉忠直言藝人礙於公眾人物身分，一舉一動容易受到報導影響，感情世界跟普通人不太一樣，要好好把握當下。

王偉忠主持中廣新節目，中廣董事長趙少康歡迎他加入特別致贈匾額。（羅永銘攝）

對於S媽PO的「公雞圖」，他認為S媽個性有話直說，就是愛女心切，並非暗諷。王偉忠一手捧紅大小S，很了解大S行事風格，「說好聽是俠女作風，我一直認為她從小做事就很創意，不太預測未來，都是創造未來。」還認為大S個性獨特適合做製作人。

王偉忠主持的《欸！我說到哪裡了？！》21日起，每周一至周四晚6點在中廣流行網i like radio FM103.3、中廣線上聽APP、官方粉專「中廣流行網I like radio」、中廣官網、中廣流行網官方YOUTUBE頻道播出。