303全台大停電造成549萬戶受影響，台電亦於事發當晚祭出補償方案，受害的工業用戶、民生用戶打95折、停電超過6個小時打9折。一名男網友表示，今（17日）收到最新一期的電費帳單，卻發現上面的停電補償欄位僅減免1.1元，讓他忍不住驚呼「是我誤會了什麼嗎」，貼文一出也引起網友熱議。

一名男網友收到最新一期的電費帳單，發現停電扣減金額只有1.1元。（圖／翻攝自臉書社團爆廢公社）

一名男網友今天在臉書社團《爆廢公社》貼出最新一期的電費帳單，可見計費內容欄位條列著「流動電費1220.7元，停電扣減金額1.1元，應繳總金額為1220元」，他指出，「聽說上次停電6小時以上會打9折，但看了我的電費帳單，只扣了1.1元」，讓他忍不住驚呼「是我誤會了什麼嗎？」

照片曝光後，不少網友笑稱，「用愛發電價」、「這是台電最大的誠意了，請收下吧」、「感謝政府幫你省了1.1元」、「沒有期待，就不會受傷害」、「傷害不大，侮辱性極強就是這個道理」、「我給十塊，台電不要停我家」、「我光修濾水器就花了3600元」。

不過也有網友質疑，原PO拿到的應該是前一期的帳單，計費時間並未涵蓋到303大停電，「計費周期看一下」、「這個月才停那有可能這期就扣」、「現在才3月，3月的電費帳單根本還沒來」、「3月的帳單應該是1月加2月的，3月的應該還沒算到」、「這期還沒扣，1.1元是施工停電的補償」。