中央銀行今（17日）下午在理監事議會上升息1碼，出乎各界意料，不過卻沒有同樣受關注的打炒房措施。央行表示，四度調整選擇性信用管制措施後，建築貸款、房貸成長已經趨緩；總裁楊金龍也解釋，目前已祭出4波管制，也有其他部會配合，目前為止應還可接受。

上周四（10日）楊金龍赴立法院財委會業務報告，國民黨立委賴士葆針對房價詢問，「台灣曾於2010年針對小區域祭出房貸的選擇性信用管制，是否有考慮重啟？」

楊金龍表示，當時雙北房價暴漲，針對部分區域限制第2戶貸款成數，實施確實蠻有效；他坦言，央行抑制房市漲幅還有精進空間，小區域加強信用管制算是一種，「這可能會採取」。

然而央行這次理監事會只升息，沒有加碼選擇性信用管制措施。央行表示自自2020年12月以來，四度調整選擇性信用管制措施；實施迄今，全體銀行建築貸款與購置住宅貸款成長趨緩，不動產貸款集中度大致穩定，有助銀行降低授信風險與健全經營。

楊金龍也針對此事解釋，已經祭出4波選擇性信用管制措施，其他部會配合下，目前為止應還可接受，會滾動事調整；他補充，升息也可以打炒房，會導致購置住宅成本上漲，以房貸餘額763萬計算，1年利息會增加1萬9075元。