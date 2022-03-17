俄軍入侵烏克蘭已逾3周，戰況膠著。美國總統拜登直批，俄羅斯總統普丁是戰犯；普丁則警告西方國家，西方試圖主宰全球的企圖即將終結，那群「人渣叛徒」，俄羅斯人將會像飛入嘴中的小蟲般唾棄他們。退役中將帥化民表示，拜登把普丁定位為戰爭犯，是為拉攏歐洲跟全世界；普丁放話則是把俄烏戰爭定位為內戰。

帥化民17日在中天政論節目《正常發揮》中表示，拜登放話的最主要目的，他把普丁定位為戰爭犯，是為拉攏歐洲和全世界去指責普丁。而普丁嗆西方及那群「人渣叛徒」的背景，除了俄羅斯內部謠傳有人抗議、反戰，但這並不是主要原因，而是因為在俄國鬧不起這麼大的動作，烏克蘭、匈牙利、俄羅斯、白俄羅斯，都是斯拉夫民族，普丁定位為內戰，認為是烏克蘭反叛份子、人渣、納粹這些人欺負他，他才發動戰爭。他強調，普丁講話不是一時衝動，他背後有幕僚咬文嚼字、估算影響力等等。

帥化民接著指出，他不認為普丁和烏克蘭總統澤倫斯基會見面，因為不可能談出結果，美國也不希望戰爭停止。普丁擺出不惜一搏的姿態，調兵遣將，因而第二階段他還會再增加籌碼。