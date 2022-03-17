中文有許多字詞相當類似且容易搞混，一名女網友經過全聯時發現，店門外貼著「啡咖開賣嘍」的標語，與常見的「咖啡」用法不同，讓她大吃一驚，對此，有內行網友指出這個用法並沒有錯，「啡咖跟咖啡是同個意思喔」。

一名女網友在臉書社團《路上觀察學院》貼出一張照片，只見全聯的店門外貼著「啡咖開賣嘍」，讓她大吃一驚，好奇是不是店員不小心將「咖啡」貼反了，不過2字貼反其實也能讀懂語句，讓她忍不住笑稱，「事實證明中文字的排列順序不影響閱讀」。

照片曝光後，就有內行網友指出，「啡咖跟咖啡是同個意思喔」。實際上，在教育部《重編國語辭典修訂本》中，「啡咖」二字的解釋也是咖啡，曾出現在《文明小史》第49回中，「又叫家人小子把啡咖壺取出來，沖上一壺啡咖，在燈下還看了幾頁全球總圖、圖書集成，方才叫人服侍安寢。」

不過教育部《重編國語辭典修訂本》屬於歷史語言辭典，主要紀錄從古至今的字音及詞語用法，且專門提供給語文研究者查詢，儘管「啡咖」在歷史中曾有過使用紀錄，但在現今的國語辭典中，仍是使用「咖啡」，而非「啡咖」。