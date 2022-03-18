日本超人氣AV女優波多野結衣，因外型神似台灣第一名模林志玲，因此有「暗黑林志玲」的封號，受到不少粉絲喜愛，近日她為了拍攝工作，特地扮成外送員，超火辣扮相讓網友快噴鼻血，直呼「可以天天送來我家嗎？」
波多野結衣為了拍攝，特地穿上鵝黃色短版背心搭牛仔熱褲，上身超深Ｖ設計，讓她渾圓雪乳快炸出，另一張她跨坐在腳踏車上，由下往上拍的邪惡視角，讓她蜜桃臀形全被看光，畫面相當性感，而她超清涼裝扮也引起網友暴動。
「超級漂亮，可愛又性感」、「我要每小時訂購一次」、「拜託送來我家」、「有這種正妹外送，我一定會多給小費」、「這造型太迷人了」。波多野結衣擁有天使臉孔、魔鬼身材，加上外型神似林志玲，有「暗黑林志玲」封號的，在台灣人氣相當高。
而她在2019年林志玲結婚時，曾發5條動態祝賀她，其中她也向林志玲道歉，「每次在台灣被採訪問到有關林志玲的問題時，我內心都想，跟你長得很像的竟然是我這種人，真的很抱歉」，但看到對方結婚，她也很替林志玲開心。
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