今晚在國家音樂廳三位台灣鋼琴家葉孟儒、嚴俊傑和林冠廷，接力挑戰普羅高菲夫三首鋼琴協奏曲，葉孟儒在彈完協奏曲之後，額外獻上一曲蕭邦夜曲，他表示是給在戰爭中受苦的人的心意。

葉孟儒對觀眾感性發言，近期俄烏戰爭，曾留學他表示，能做的不多，但也有很多感觸，他鋼琴老師瑙莫夫的妻子伊麗娜是烏克蘭人，最近有許多關心這件事的朋友傳訊息，詢問他對戰爭的意見，他表示，能做的不多，獻上一曲蕭邦夜曲，是給在戰爭中受苦的人的心意。

主辦單位新象藝術創辦人樊曼儂在會後受訪表示，今晚可說是完成一個壯舉，她表示，在學習音樂的歷程中，普羅高菲夫作品算是比較晚會學到的曲目，「他是一個絕頂聰明的音樂家，同時也很搞怪、頑皮，在他的音樂裡可以聽到這些特質，同時也有內心很深刻、很觸動人的地方，他的作品是公認的困難，不只鋼琴曲，還有管樂曲也是。」

樊曼儂表示，她長年和音樂家們一起發想音樂會內容，以完整系列取目為觀眾介紹音樂家作品，也看見台灣鋼琴家一代傳一代的成果，葉孟儒和嚴俊傑都是她從以前看到現在的鋼琴家，知道他們的努力，林冠廷則是近期發掘的新秀，表現亮眼。

鋼琴家葉綠娜也前來聆聽音樂會，她在會後受訪表示，台灣有很多很好的鋼琴家，非常開心見到台灣音樂家有機會被更多觀眾認識，而且今晚都是這三位鋼琴家的拿手曲目，樂見台灣音樂家之後有更多發揮，她也透露接下來預計為觀眾介紹一系列作曲家李斯特曲目。