中央銀行今天意外聲中宣布升息，房仲與學者分析，升息1碼難以抑制炒房，對整體房市影響不大，基準利率漲到2.5%或3%才會對購屋造成較大壓力，但對借款千萬的房貸戶長期壓力不小，猶如「溫水煮青蛙」。

信義房屋仲介事業處總經理信泓浚出席中華經濟研究「中華財經趨勢研討會」時說，市場應該已有升息預期心理，如今只是實現，目前利率政策不可能快速拉升，造成購屋循環改變，但升息會讓買方更審慎，賣方則將理性思考未來房屋銷售方式與價格，以進行合理調整。

國立清華大學計量財務金融學系教授林哲群則表示，升息1碼（0.25個百分點）對整體房市影響不大，基準利率漲到2.5%或3%才會對購屋造成較大壓力，之後要觀察央行推動第5波信用管制時程，將對投機客產生更大效果。

中經院院院長張傳章指出，央行這次升息主要是因應物價上漲壓力，並在某種程度降低社會大眾通膨預期，升息1碼其實對於房市短期影響不大；政府將穩定物價、房價列為施政重點，健全房市中長期可行作法則可持續以信用管制抑制投資性需求，並擬定閒置住宅釋出措施等。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，對於借款千萬的房貸戶來說，加上升息猶如「溫水煮青蛙」，長期壓力不小。至於租屋族，租金恐怕會隨著房東成本增加而有上揚的可能性。

至於升息能否抑制炒房，徐佳馨認為，升息1碼幅度不大，投資客仍有喘息空間，因此抑制投資炒作的效果有限。

至於升息是否影響首購族的買房意願；大家房屋企劃研究室副理郎美囡接受中央社記者電訪時指出，對自住的購屋族來說，每個月多出約1589元的支出還在負擔範圍內，影響購屋意願有限；至於會受升息影響而保持觀望的族群，主要為資金較緊、需求性不強或希望趕在上升波段前買房的族群。

郎美囡指出，央行升息表態已久，買方跟市場早有心理準備，今年1、2月交易量都還不錯，資金主要以置產型購屋為主，這類族群本身口袋就夠深，購屋只是為了尋找停泊資金、對抗通膨的標的物。

中央銀行今天宣布升息1碼，重貼現率調升至1.375%，民眾的貸款利息負擔將隨之增加；央行總裁楊金龍表示，央行內部計算，全國去年第3季新承作房貸金額平均為763萬元，升息1碼會使得1年利息負擔增加1萬9075元。