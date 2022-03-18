婆媳問題一直都是無解難題，若2人還在同一個地方上班，可能造成更多問題，一名人妻抱怨，婚後她捨棄月薪8萬元的工作到婆家公司幫忙，月領2萬7000元，結果卻被壓榨對待，甚至連去廁所孕吐也要扣4000元的薪水，讓她氣憤直呼「有夠不要臉」。

原PO在臉書社團《靠北婆婆2.0》發文表示，婚後她就辭去了月薪8萬元的工作，到婆家的小公司上班，月領2萬7000元，「婆婆說第一個月是實習，薪水比較少但以後會再調漲」，但她無奈表示，她已經工作一年多了，薪水從來沒有漲過。

原PO透露，有次因為懷孕不舒服到廁所孕吐，結果婆婆發現後還扣她薪水，最後只拿到2萬3000元，老公出差時還會要求她加班到11點才能休息，甚至連午餐外送都要求她幫忙出錢，種種不合理的對待讓她心生不滿，但也只能忍氣吞聲。

有次原PO忘記將薪資單收好，被老公看見，不料對方好奇詢問「為什麼你薪水這麼少，我媽不是一個月給妳10萬嗎」，她才知道，原來婆婆總是在老公面前說謊，聲稱「我很疼你老婆，都捨不得她做事」、「她工作輕鬆還月領10萬，哪像媽媽我每天都很忙」，讓她氣憤直呼「有夠不要臉」。

婆婆的誇張行徑也讓網友嘆為觀止，紛紛表示「你真能忍」、「去外面找工作吧，那怕沒有8萬元，隨便找也比現在好」、「為什麼要跟8萬元過不去」、「說實話，放棄8萬薪資，回婆家幫忙，妳真傻」、「千萬不要和老公一起工作，沒錢沒薪水」、「我比較想知道你先生後來怎麼處理」。