PTT論壇表特版（Beauty）能看到許多素人美女，表特鄉民往往看得很高興，但嘴上未必總是留情，所以有些妹子會聲明自己不願上表特；但若遇到優點相當突出的美女，鄉民們仍會不吝給予「推爆」（推大於噓數過百）讚美。昨(16)日就有鄉民分享一位「正妹」，雖然噓文給負評的聲音存在，但最終好評還是直達天頂，網友瘋狂求IG喊：「表特復活」。

有網友昨(16)日分享素人美女，標題寫道：「[正妹] 台灣 大」，內文無文字說明，但所附的8張圖足以引起暴動，前面幾張生活照雖低胸但還屬「正常」，後面幾張出現白色小可愛的畫面，上衣包不住巨大UU相當明顯，畫面中妹子的笑容十分甜美，也能看出身材比一般女生高大。

照例是瑕不掩瑜的「大」型美女，雖常有人說「這裡是『表特』，不是『奶特』」，甚至更尖銳的「表特已死」，但若優點夠「大」，顏值過關，鄉民仍不吝讚美。先提負評：「那個腰別騙了」、「…」、「這有80公斤吧？」、「肥」、「奶特喔」、「幾g吃到飽」、「.......」，以表特版的挑剔度算是不多。

正面評價則爆量：「開門（指求IG）」、「表特復活」、「有夠大 GOOD」、「顏值也很高，大隻馬讚讚」、「可以耶」、「一看到精神都來了」、「皮膚真白」、「大隻馬真香」、「白皙肉感大隻馬....極品...求門」、「顏值也不錯」、「超棒的~」、「這大腿的肌肉有在健身或跑步哦」、「看來是個減肥沒減到胸的成功案例」、「正牌無敵大隻馬 超漂亮」、「沒有肉要怎麼大，這才是正常」、「這種瘦下來應該會更正」，鄉民開聖光給予一片讚生。

推文中已有鄉民給了答案，這位大隻美女叫「詹詠」，從她的IG帳號@00_945能看出是有男友的，這也令不少鄉民都大喊羨慕；這位妹子有藏不住的好身材，在日常生活中也不吝秀出性感穿搭，路線多半都是休閒陽光健康，某些角度有點神似女演員尹馨，莫怪顏值也得到眾多好評。