央行今天宣布明天起升息1碼，跟進美國聯準會腳步，大出市場意料之外。學者認為，央行急著升息可能是考量進口物價壓力，不過急著升息將可能衝擊內需消費，且央行後續貨幣政策難度將會提高，必須在抑制通膨和經濟表現間取得平衡。

市場原先預期，央行最快下半年啟動升息腳步，且每次幅度多半以半碼調升，不過央行卻睽違10年在今天宣布啟動升息腳步，一口氣調升1碼（0.25個百分點），跌破市場眼鏡。

中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任直言「對央行這次就啟動升息感到意外」，他說，美國聯準會才宣布升息1碼，目前國際原油價格也已下跌，雖然台灣有物價壓力，但不像美國通膨率嚴重，台灣可以等聯準會升息幅度更大再跟進，「央行在這時升息，動作有點急」。

他認為，近期新台幣貶幅嚴重，當央行隨美國升息1碼，短期內新台幣可能由貶轉升，一旦新台幣升值，進口物價壓力就會減緩，可能是央行啟動升息的考量之一，另一方面，央行一旦啟動升息，也有機會讓房市適度降溫。

不過，吳大任也指出，內需消費好不容易從去年第4季開始復甦，一旦現在升息，借貸成本增加，將影響消費和投資，例如很多家庭有房貸，當房貸支出增加，就會排擠其他消費支出，內需消費相關產業復甦就會受影響。

對於美國聯準會和央行後續動向，台新金首席經濟學家李鎮宇預估，美國聯準會將在上半年加速升息步伐，3月、5月、6月各升1碼，5月至6月開始縮表；台灣央行在這次升息1碼後，可能會在6月再升1碼，下半年升息腳步會放緩。

吳大任則認為，央行後續動向會視聯準會升息步伐而定，當聯準會持續升息、幅度大幅超過台灣，台灣央行才會再跟進，「後面應該不會再跟這麼緊」；且後續央行貨幣政策難度將會提高，一方面要抑制通膨，一方面要顧慮升息是否會讓經濟降溫。

他指出，聯準會啟動升息後，全球央行都會陸續升息以維持匯率穩定，當全球進入升息循環，資金成本墊高，將衝擊全球投資和消費，貿易量可能下降，台灣出口也可能受影響，「台灣現在出口亮眼，但當全球進入升息階段，還能不能維持好成績，還很難說」。