昨日美國太平洋空軍司令威爾斯巴克對外評論了美軍F-35戰鬥機在東海與殲-20發生近距離接觸，聲稱「殲-20飛得非常漂亮」、「指揮和控制體系讓人印象深刻」，這也是美軍將領首度給予殲-20戰機極正面評價。大陸軍事專家分析稱，美軍將領的評價有其政治上的需求，是對納稅人表態，除了藉機炫耀其態勢感知能力之外，還要說明中美競爭相當激烈。

USAF pacific commander on F-35 J-20 encounters. pic.twitter.com/tFqfLd7nOG — Ghost of Manchuria (@GhostManchu) March 16, 2022

美國太平洋空軍司令威爾斯巴克在美國空軍協會一場視頻對話中表示，美中兩國先進戰機最近發生近距離接觸，「我們注意到他們把殲-20飛得非常漂亮。我們的F-35戰鬥機最近在東海與殲-20進行了相對近距離的接觸，並不是交鋒，殲-20所屬的指揮和控制體系讓我們印象深刻。」「至於他們打算用殲-20做什麼，或許它會像能夠執行多種任務的F-35，或許更像定位於爭奪空中優勢F-22，現在確切地講出它還為時過早。」

威爾斯巴克還談到了解放軍的空警-500預警機，稱這款預警機發揮了重要作用，「他們的空中指揮控制能力，特別是空警-500，在某些作戰領域發揮著重要作用。他們的一些超遠端空對空導彈得到了空警-500的協助。如何打斷這種超視距殺傷鏈（Kill Chain），是我非常感興趣的事情。」

美軍將領首度給予殲-20戰機極正面評價，除了藉機炫耀美軍態勢感知能力之外，也是對納稅人表態中美競爭激烈。（圖／推特@MikeCompagnoni）

陸媒《環球網》引述大陸軍事專家張學峰的分析稱，美軍官員往往是按照自己的需要來評價中國軍力。當他們需要一些理由增加專案經費時，他們往往會渲染中國軍力強大的一面，營造一些焦慮感。當他們在某個專業論壇上和專家談時，可能又會假裝比較客觀，說的比較平衡。

大陸智庫南海戰略態勢感知計畫（SCSPI）胡波表示，F-35和殲-20戰鬥機能出現相對近距離的相遇事件，事發地點在東海，這可以判定事發背景是美軍正在進行模擬攻擊訓練或者演習中針對中國實施的針對性課目，看似對殲-20的表現、指揮和控制體系進行了肯定，但本質上是在炫耀美軍在東海有很強的態勢感知能力。雙方最先進戰鬥機的相遇，說明中美之間競爭越來越激烈。

另一位匿名軍事專家從戰術上對F-35與殲-20在東海近距離接觸分析稱，雙方隱形戰機遭遇說明殲-20已經在一線執行警巡任務，應對外軍先進5代機的活動。美軍對中國空警-500預警機印象深刻，認為該機能夠為遠端空對空導彈進行引導，心裡恐怕更多的是無奈。目前美國空軍裝備的仍然是上世紀服役的擁有幾十年機齡的E-3預警機，技術上和中國的空警-500有較大差距。而美國空軍下一代預警機還沒有著落。