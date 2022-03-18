兆豐銀行繼榮獲「2021年台灣年度最佳聯貸銀行」獎項及主辦晶圓代工大廠力積電擴廠聯貸案後，再度狂掃聯貸市場，企金團隊透過董事長張兆順的人脈共同努力下，今年首季已取得超過千億元台幣之主辦權，可望再拿下首季國銀聯貸冠軍。

兆豐銀行本周亦高效完成台泥逾500億聯貸大案，超過20家銀行參與。對此兆豐銀指出，主辦聯貸案件橫跨各產業，並且大力協助企業共同推動ESG，於多件聯貸案中規劃利費率連結ESG優惠機制，鼓勵企業重視社會責任，其2021年度的綠色金融投融金額達新台幣6,843億元。

兆豐銀細數其跨產業領域的聯貸佳績指出，包括在循環經濟方面，兆豐銀主辦BOT汙水處理廠專案聯貸案件；在綠能融資方面，共同主辦中能發電於彰化外海建置離岸風場之大型聯貸案，力挺政府潔淨能源政策；在響應政府新南向政策方面，陸續籌組志強-KY、正隆越南紙廠等多件聯貸案，以支應台資企業於東南亞設廠及拓展新南向業務；主辦台北雙子星聯貸案，打造國門新地標；共同主辦貿聯-KY併購融資聯貸案，協助企業拓展全球事業版圖；主辦龍德造船聯貸，響應政府推動國艦國造；主辦蘭城晶英聯貸，力挺旅遊民宿產業渡過疫情難關。

除大型及專案聯貸外，兆豐銀行亦協助多家優質中小企業於聯貸市場籌資，由於深獲企業肯定，兆豐銀行於國內聯貸市場排名一向名列前茅，為企業提供優質服務。

而為協助出口廠商規避應收帳款風險，滿足資金需求，安心拓展市場，持續與輸銀合作推廣輸出保險，兆豐銀行已在10日獲財政部頒發「110年度投保與轉介輸出保險業務績優金融機構獎」，為唯一獲獎的公股行庫。

兆豐銀分析，近年在美中貿易戰、美國製造政策實施及美台重啟貿易暨投資架構協定(TIFA)等因素帶動下，台積電等指標台資企業加速進軍美國市場，更陸續帶動其供應鏈前進美國，兆豐銀行在美國紐約、芝加哥、洛杉磯及矽谷四大城市設有分行，透過整合銀行海內外資源，延伸客戶供應鏈，充分掌握生產基地遷移、擴廠等國內外商機，持續支持台商赴美設廠及全球供應鏈融資需求。