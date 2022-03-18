國際能源總署（IEA）近日警告，受到西方制裁俄羅斯的影響，從4月開始，每日高達300萬桶的俄國原油與石油產品可能無法進入油市。儘管IEA預期，能源價格高漲促使全球每日需求下滑約100萬桶，但這無法與俄國龐大供應缺口相比。

受此消息影響，國際油價周四應聲大漲，每桶價格重回100美元之上。紐約西德州原油4月期貨價17日盤中大漲7.88％，每桶報102.53美元。倫敦布蘭特5月期油揚升8.28％，每桶報106.14美元。

IEA表示，在西方國家齊力制裁與買家迴避購買俄國石油之下，俄國下個月原油出口恐將下跌，而這最終將演變成「數十年來最大供應危機」。俄國是全球第三大原油生產國，僅次於美國與沙烏地阿拉伯。

摩根士丹利（Morgan Stanley，大摩）周三上調全球油價預估，原因在於「全球庫存吃緊、俄國供應減少」。大摩上修布蘭特每桶油價預估，今年第三季由100美元上調至120美元，第四季由100美元上修至110美元。2023年全年油價預估，從95美元上調至100美元。