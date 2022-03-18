新冠肺炎疫情衝擊逾兩年，造成營建業嚴重缺工、缺料、物料上漲，工程會主委吳澤成17日在立法院進行業務報告時指出，針對缺工問題工程會已提出三個解決方向，包括移工專案申請入境、已在台移工則延長在台期限，及推動營建工程自動化。至於物料上漲則可依照物價指數申請調整經費。

缺料部分，吳澤成則說，台灣鋼筋仰賴進口，因此這方面跟著國際物價變動，但飛灰、砂石則採固定價格讓售機制，因此，可以透過機制穩定，甚至透過東砂北運方式，減緩因缺料致價格飆漲等問題。

立院交通委員會17日邀請吳澤成列席報告業務並備質詢，立委洪孟楷質詢時指出，受到COVID-19疫情兩年多來的影響，許多公共工程都面臨缺工、缺料的問題，物價上漲也非常嚴重；尤其是缺工問題，疫情造成很多移工無法來台，國內人力又沒辦法適時補齊。

立委趙正宇以桃園捷運綠線工程進度為例指出，二年前第1標時引進200名移工，工程進度穩定，但第2標、第3標工程受疫情影響，移工來台延宕，無法及時投入工程，相關工程延後非常嚴重。本國勞工也缺工，民眾投入營造業的意願非常低落，顯示勞工待遇和勞動環境或技術養成都是非常大的問題。

吳澤成表示，缺工、缺料、物價上漲是事實，政府有相關因應作為，已有呈現一些成效，也會繼續努力。有關缺工問題，已協調勞動部，政策上對於工程需要已開放專案申請機制，現有已在用的勞工也可以延長，都在進行中。

立委陳素月提及受到疫情影響，公共工程營建物價指數也一直漲，營造材料大漲使得工程施工成本壓力大，很多地方公共工程都面對這樣的問題。對此，吳澤成回應，依照物價指數可以申請調整經費，本來合約就有規定，如果沒有規定，可以請求甲方來做變更調整，如果甲方不願意，工程會來協調。