歐盟將調高從印度與印尼進口不鏽鋼產品的關稅率，以抵銷雙印廠商因獲得政府補助，和部份鋼材透過一帶一路而取得中國低價品等產生不公平的競爭力。其中對雙印的冷軋不鏽鋼板材提出反補貼稅，稅率在4.3％到21.4％之間。