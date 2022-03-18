台灣財富管理業務發展日趨成熟，伴隨客戶理財經驗累積與對金融服務品質要求提升，華南銀行持續以客戶需求為導向，提供客戶全方位理財規劃服務，結合金融科技推出「宅理財」，取代傳統的理財產品銷售方式，讓客戶獲得更好的資產增值機會，同時提供了專業、客製化的資產傳承服務，獲得各界好評並獲財訊2022財富管理大獎「最佳財富增值獎」及「最佳數位金融獎」及「金融服務創新獎」三項大獎的肯定。華南銀行總經理張振芳表示，保持優勢的最佳方式，就是致力提升專業。華南銀行持續不斷挹注多元資源，提升財富管理團隊專業知識及服務品質，除了導入退休理財規劃顧問（RFA）證照外，並致力於提升員工專業程度，鼓勵取得理財規劃顧問（CFP）及高齡金融規劃顧問師等各種專業證照，各種信託、理財培育課程，總培訓人數逾700人，累計至今已有154位員工取得CFP證照，為公股銀行第1名、銀行業第4名，RFA證照累計已有468位員工取得，為銀行業第1名，都獲得不錯的成效。也因為專業，使華南銀行能夠持續提升服務品質，為不同需求的客戶量身打造專屬理財規劃，為客戶再創財富密碼。過去二年台灣經歷疫情衝擊，華南銀行始終跟民眾站在一起。面對零接觸服務需求崛起，華南銀行提供客戶全方位「宅金融」服務，「宅消費」、「宅生活」、「宅理財」及「宅貸款」，讓客戶不用出門就可以享有華南銀行優質金融服務。華南銀行在2021年度與新創業者攜手，提出全國首創的次級市場基金交換金流解決方案，透過次級市場進行基金交換，贖回時能馬上拿到資金，創新服務解決了消費者在基金交易上有資金流通較不靈活、基金申購、贖回的交易流程通常要3個工作天的痛點，在市場震盪大時，為客戶爭取到更好的獲利時機點，翻轉傳統基金交易模式，創造新浪潮。