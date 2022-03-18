年輕男被女老闆包養，卻愛上對方。（截自爆料公社App匿名公社）

不是只有女性會被包養！一名男子自訴，被一名年紀比他大的女老闆包養，還簽下契約是不談感情的關係，男子每月零用金20萬、住可看到101的高樓層三房兩廳房子，女老闆還送他BMW新車，但男子卻暈船愛上女老闆，告白後遭狠狠拒絕，讓他後悔答應被包養，後悔簽那紙協議，甚至後悔認識對方。

「我愛上包養我的大姐了」，一名男子在爆料公社App匿名公社發文，表示一名原本是公司客戶的女老闆，以每月20萬元零用錢提出包養邀約，原PO心想才剛跟女友分手，反正不吃虧就先答應。

結果當天原PO就收到10萬元現金，之後不到3天就從租屋處搬到一個高樓層三房兩廳，落地窗可以看到101，還給原PO一台BMW。

原PO表示之後人生只剩等大姊來找他的日子，但並沒有被限制出門，對方一星期大概只來4～5次，而且不是每次都要上床，有時只是來聊聊天訴訴苦，求一個抱抱和安慰而已。大姊會訴說身為老闆的辛苦，還有在家庭企業，底下一群叔叔姑姑都在想辦法弄掉她。

最後原PO心疼愛上對方，但告白後慘遭拒絕，大姊還拿出當初簽的契約，要原PO不要忘記，說好不談感情，只要違約就會讓他滾出去。

原PO表示，為了不讓對方離開自己，他只能壓抑自己，雖然錢不是問題，但想到以後看不到對方就痛苦，後悔答應被包養、後悔簽那紙協議、甚至後悔認識她。

網友看完表示：「暈船的感覺唷！」、「老船長遇到小魚夫」、「日久生情。你暈船了。而她還有家庭和家族，所以除非她要放棄家族事業或被家族的人攻擊。你們是不可能的」。