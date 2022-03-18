特斯拉、SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）此前嗆聲要和俄羅斯總統普丁「單挑」，引來車臣總統卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）回嗆馬斯克根本不自量力，並將其名子改為女性的「溫柔的伊洛娜（Elona）」嘲諷。對此，馬斯克所幸改名「伊洛娜」反諷卡狄羅夫，連他媽媽也轉發一條將馬斯克換成女性面孔的推文，大讚兒子「妳真的好漂亮，伊洛娜」。

馬斯克日前以烏克蘭作為賭注，向普丁下戰帖，希望來場一對一的對決；隨即便引來卡狄羅夫及俄羅斯高層相繼回應嗆聲，口徑一致都大酸馬斯克不自量力，甚至比他們都還要弱，不必浪費時間。

其中卡狄羅夫更將馬斯克名子「Elon Musk」改為女性的名子「溫柔的伊洛娜（Elona）」，暗諷馬斯克很弱，並在通訊軟體Telegram上嗆馬斯克不夠看，「你只是個商人和推特用戶，但普丁卻是世界級的政治家、謀略家、西方與美國的剋星，別不自量力了」，還建議馬斯克如果要單挑，可以先到車臣接受魔鬼訓練。

Thank you for the offer, but such excellent training would give me too much of an advantage.



If he is afraid to fight, I will agree to use only my left hand and I am not even left-handed.



Elona — Elon Musk (@elonmusk) March 15, 2022

馬斯克對此回擊，「感謝你的提議，但如此優秀的訓練會讓我佔盡太多優勢，如果他（指普丁）怯戰，我可以僅用左手跟他對戰，而我並不是左撇子」；並在文末簽名自稱「伊洛娜」，推特名也一度改為該暱稱，以示嘲諷。

而馬斯克母親梅伊（Maye Musk）也在推特聲援兒子，將自己兒子的臉換成女性面孔後，稱讚「妳真的好漂亮，伊洛娜」。