達文西機器人手臂輔助的內視鏡手術，在泌尿科領域中有長足的發展與進步，傷口小、出血量低，以及術後恢復期短是一大特色。臺北市立聯合醫院忠孝院區泌尿科主治醫師程威銘表示，一名近7旬的老翁罹患攝護腺癌，原只想電療，但家屬希望老翁將整個攝護腺摘除，讓癌細胞完全消失，在堅定勸說與幫忙負擔治療費用之下，老翁接受達文西手臂手術治療，手術歷時約6小時，出血量僅200C.C.，術後疼痛感低，下床活動幾乎無礙，也無漏尿，目前為止癌症的控制也相當良好。

●模擬人類手腕旋轉 機器人手臂手術無死角

程威銘表示，達文西機器人手臂原先是應用於美國國防部，當時因戰場上的傷兵若需緊急手術，但要請醫生上戰場風險更大且醫療資源恐怕不夠，因此如果有一套機器手臂，醫生只要遠端遙控就可將手術處理完成。於是美國國防部挹注資金，請廠商研發達文西機器人手臂，但後來遠距離端操作的實際應用並不多，不過對醫療發展有很大助益，主刀醫師不再需要手拿器械、久站在病人身邊執行手術，只要在另一房間並坐在椅子上，接著透過螢幕顯示操作機器人手臂即可。

以往傳統腹腔鏡手術，就像手拿一雙50公分的筷子深入肚子裡的器官夾出異物，角度會受到局限無法旋轉，而達文西機器人手臂則模擬手腕的旋轉動作，非常適合用於縫合手術，而泌尿科的器官大多長在腸子的後方或下方，使用達文西機器人手臂再適合不過。不過，達文西也有缺點，程威銘說明：「像手術當中要切多深、綁多緊，原本親手執刀的傳統手術會有感覺，但達文西只能透過螢幕用眼睛看，因此可能會出現誤差，因此達文西未來的發展將出現手部的回饋，可以讓醫師感受到使力是多少，提高精準度。」

醫師操作達文西手臂機器人。(圖：程威銘醫師、健康醫療網提供)

●達文西好處多：出血量低、勃起障礙、漏尿問題少

程威銘表示，在泌尿科，達文西機器人手臂目前除了應用於攝護腺癌的攝護腺根除性手術，還包括腎細胞癌部分腎臟的切除手術、疝氣手術，以及女性子宮、膀胱或直腸脫垂，透過達文西手臂機器人，能做到更加精準的醫療與精細縫合，讓患者的治療更降一分風險。

程威銘表示，以攝護腺癌為例，傳統是剖腹手術，約有10-15公分的傷口，且肚子最下面有恥骨擋住攝護腺，且攝護腺上還有粗血管，因此開刀時800-900 c.c.的出血量是家常便飯。再加上切除攝護腺之後，還須將膀胱與尿道縫合，但容易引發尿液流到肚子裡的情形，因此患者術1-2個月都須裝上尿管。另外，若傷到通往陰莖的神經，也會造成勃起功能障礙。

達文西手臂手術只是在肚子上打五個洞，傷口僅約2-3公分，疼痛感也降低；程威銘表示，手術時會在肚子裡打氣，此時氣壓會壓著血管，因此大副降低出血量，約100 c.c.，手術時間也可大幅縮短，且不意傷到附近組織或神經，縫合又能做到滴水不露，因此術後漏尿、勃起功能問題或其他併發症的狀況相對少。