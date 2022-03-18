許多家中養狗的家庭，習慣將吃剩的骨頭丟給狗大吃大啃。這麼做是很危險的！獸醫表示，有不少的狗有腸胃疾病或牙齒相關疾病，正是這些骨頭造成！

「獸醫好想告訴你」表示，童話故事裡的狗總是叼著骨頭，許多人（包括獸醫本人）大多以為「狗本來就要吃肉骨頭」。直到當了獸醫，看過那些骨頭卡在食道、啃骨頭牙齒斷裂、被腸胃被碎骨片傷害、只吃肉骨頭營養不良的狗，深深令人懷疑童年、懷疑人生。

像是他診治的這隻梗犬，直腸內就有片碎骨，導致嚴重便秘。所幸移除碎骨後恢復健康。他也認為應是早期沒有狗乾糧或鮮食的概念，才造成這樣的錯誤觀念根深蒂固。

獸醫分享直腸X光照，直腸內的碎骨清晰可見。（圖／截取自獸醫好想告訴你FB、NOW健康提供）

「獸醫好想告訴你」提醒，應避免將人啃完的骨頭丟給狗，因狗可能因此將牙齒咬斷，或是將骨頭咬碎，碎片可能被吞入造成腸胃受傷，或是前面提到的便秘。

另外有個說法是可以給狗啃豬、羊或牛的後腿骨，因為有部分營養素可以讓狗攝取且不容易斷；這點他也不建議，認為還是有風險，且可以用鮮食或是營養補充品來補充鈣這類的營養素。

如果想買潔牙骨或這類的玩具給狗咬，「獸醫好想告訴你」則需要提醒「太大型或難消化的潔牙骨，有可能會造成狗的腸胃問題。」並建議可選擇可食用的潔牙骨，並且小心不要讓狗吞服即可。