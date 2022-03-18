17日台股大漲逾500點，台股主動基金大展神威，其中規模最大、最具代表性的元大台灣高股息優質龍頭基金，發揮高股息龍頭股抗震跟漲特性，單日上漲3.3%超越大盤，同時在申購買盤推升下，規模381億元創今年新高，並帶動元大投信資產規模來到8,389億，元大投信今年規模屢創新高。

受惠於今年以來高股息龍頭股躍居盤面主流，加上一月發放的月配息加年終配年化配息率高達18%，元大台灣高股息優質龍頭基金成為投資人逢低加碼台股基金首選，就算大盤持續震盪，規模還是逆勢成長至381億，買盤力道十分強勁。

元大高股息優質龍頭基金自成立起，即穩坐規模最大的台股主動基金，在這波台股修正中，憑藉高股息加優質龍頭股的操作特色脫穎而出，抗震效果吸引投資人關注，資金持續踴躍加碼，進一步推升規模屢創波段新猷。

事實上，元大龍頭基金在今年一月發放月配息加上年終加碼配息後，合計年化配息率高達18％就讓許多投資人眼晴為之一亮，因為台股基金罕見有一成以上的配息率，這來自台股龍頭股績效亮眼，創造充沛資本利得，結合台股領先全球的高殖利率，透過元大龍頭獨特的配息機制，讓投資人充分領好領滿。

近期台股震盪，大盤探底突顯高股息族群及龍頭股的投資價值，元大龍頭基金2、3月月配息水準分別達3.6％、3.5％，吸引市場資金源源不絕湧入，今年以來，每個月都淨流入超過10億元的資金成長，規模迭創新高。

而台股去年獲利估創4兆元新猷，市場普遍看好今年整體股息可望飛越2兆元，其中龍頭股領軍向上，多家龍頭企業預估股利可望創高，更讓元大龍頭基金後續的配息成果受到期待。

法人指出，從包括台積電今年預估股息達11元，聯發科甫宣布配息73元，殖利率衝7.5％，台塑擬配息8.3元創新高，還有聯詠預估配息逾50元，以及外資看好聯電配息逾4％等，都可望助攻台股高股息基金配息與績效表現，投資人可把握台股回檔機會逢低加碼，參與今年火熱的高股息行情。