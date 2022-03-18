明星夫妻張庭和林瑞陽因涉嫌傳銷遭查處，6億元人民幣（約26億台幣）資金被凍結，社群平台也呈現禁言狀態，形同被網路封殺，不過他們克服眼前阻礙，上月剛成立新公司，近日再擲2000萬人民幣（9015萬元台幣）創2間新公司，引發熱議。

根據大陸媒體綜合報導，張庭和林瑞陽夫婦15日開創「上海淘不庭實業有限公司」及「上海擘天品牌管理有限公司」，註冊資本均為2000萬人民幣（約9015萬元台幣），名字還取得別出心裁，以張庭的「庭」命名，恰好雙關「掏不停」，其中林瑞陽為法定代表人和總經理，張庭則任執行董事；據悉，公司經營範圍包括互聯網銷售、健康諮詢、銷售電子、珠寶首飾及醫療等產品。

林瑞陽、張庭被發現創立新公司。（圖／天眼查）

消息傳出後，讓眾多大陸網友不滿，留言痛批：「怎麼還沒涼啊？」、「沒抓起來？」、「小強啊，好頑強」、「又復出」、「另起爐灶又開張？！」、「為什麼不封了他們，那以後網上這種傳銷式微商都可以繼續換個行頭出來了」等，負評不斷。

張庭和林瑞陽去年自從歷經資金凍結風波後，一舉一動都變得低調，但他們試圖東山再起，上月西洋情人節以資本額1.3億台幣成立新公司「上海一生二科技有限公司」，董事長為林瑞陽（本名林吉榮），法定代表人為「齊冬飛」，經營範圍包括從事資訊科技、電腦、網路科技領域內的技術開發，以及組織文化藝術交流活動等。如今短短一個月再創2家新公司，回血的速度令人吃驚。