北市延吉街今(17)日晚間22時44分傳出火警，住宅大樓6樓竄出火光，消防局獲報快速將火勢撲滅，所幸無人受困或傷亡，初步調查起火點為6樓後陽台的遮雨棚；臉書網友(Sicaa Kuo)也拍下這場火災全程，期間還聽到爆炸聲，以防萬一他還拿小滅火器應變，所幸火災在15分鐘內被撲滅。
北市大安區延吉街17日晚間22時44分傳出火警，一棟7層樓的住宅大樓6樓竄出火光，消防局獲報出動19輛消防車、2輛救護車、65人前往馳援。
臉書網友(Sicaa Kuo)在對面樓頂全程目擊火災，並用手機拍下火燒過程，他表示，晚間10點50分左右聽見好幾台消防車經過，發現對面6樓陽台起火，便到頂樓確認火勢，不到1分鐘發生爆炸火勢擴大，他趕緊大吼告知樓下住戶樓上失火了，並且回家中拿小滅火器應變，7分鐘後對面住宅漆黑一片，出現大量白煙，晚間11點03分火勢撲滅，整場火災在15分鐘內結束，消防隊清理火場，他表示第2次離火災這麼近，也希望對面鄰居都沒事。
警消到場確認，起火點為6樓後陽台的遮雨棚，火勢未波及到室內，大樓有4名住戶在起火第一時間到頂樓避難，隨即被消防人員疏散下樓，火勢在23時2分撲滅，所幸無造成人員傷亡，詳細的起火原因，將待火調人員調查釐清。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。