北市東區延吉街一棟住商混合華廈17日晚間突然起火，警消10時44分獲報後立即前往搶救，起火點在6樓陽台，火勢在15分鐘後撲滅，所幸無人傷亡，詳細起火原因待調查。（臉書網友Sicaa Kuo 提供）

北市東區延吉街一棟住商混合華廈17日晚間突然起火，警消10時44分獲報後立即前往搶救，起火點在6樓陽台，火勢在15分鐘後撲滅，所幸無人傷亡，詳細起火原因待調查。（臉書網友Sicaa Kuo 提供）

北市東區延吉街一棟住商混合華廈17日晚間突然起火，警消10時44分獲報後立即前往搶救，起火點在6樓陽台，火勢在15分鐘後撲滅，所幸無人傷亡，詳細起火原因待調查。（臉書網友Sicaa Kuo 提供）

北市延吉街今(17)日晚間22時44分傳出火警，住宅大樓6樓竄出火光，消防局獲報快速將火勢撲滅，所幸無人受困或傷亡，初步調查起火點為6樓後陽台的遮雨棚；臉書網友(Sicaa Kuo)也拍下這場火災全程，期間還聽到爆炸聲，以防萬一他還拿小滅火器應變，所幸火災在15分鐘內被撲滅。

北市大安區延吉街17日晚間22時44分傳出火警，一棟7層樓的住宅大樓6樓竄出火光，消防局獲報出動19輛消防車、2輛救護車、65人前往馳援。

臉書網友(Sicaa Kuo)在對面樓頂全程目擊火災，並用手機拍下火燒過程，他表示，晚間10點50分左右聽見好幾台消防車經過，發現對面6樓陽台起火，便到頂樓確認火勢，不到1分鐘發生爆炸火勢擴大，他趕緊大吼告知樓下住戶樓上失火了，並且回家中拿小滅火器應變，7分鐘後對面住宅漆黑一片，出現大量白煙，晚間11點03分火勢撲滅，整場火災在15分鐘內結束，消防隊清理火場，他表示第2次離火災這麼近，也希望對面鄰居都沒事。

警消到場確認，起火點為6樓後陽台的遮雨棚，火勢未波及到室內，大樓有4名住戶在起火第一時間到頂樓避難，隨即被消防人員疏散下樓，火勢在23時2分撲滅，所幸無造成人員傷亡，詳細的起火原因，將待火調人員調查釐清。

PTT上也有鄉民發文，加班到一半聽到超多救護車與消防車，發現公司對面火災，還看到有人照手電筒求救。（翻攝自PTT）

北市東區延吉街一棟住商混合華廈17日晚間突然起火，警消10時44分獲報後立即前往搶救，起火點在6樓陽台，火勢在15分鐘後撲滅，燃燒面積4平方公尺，雖一度傳出有人受困，所幸無人傷亡，警消第一時間疏散5男3女共8人，詳細起火原因待調查。（郭吉銓攝）