巧克力是田舞陽包包必備單品。 （尖端出版社提供）

田舞陽今出席新銳環保時裝設計品牌T8K-「壓垮地球的衣服山！地球時尚塑身計畫正式啟動！」的活動。（鄭宜熏攝）

「婆媽天菜」田舞陽發行寫真集已經1個半月，不僅吸引一票婆婆媽媽粉絲寵愛，也遇到男粉絲大膽表示欣賞，田舞陽回想當天的場景，覺得有點搞笑:「那天跟薔薔在象山山口有個外景工作，突然有個司機大哥對著我們大喊，我有買你的寫真集！」舞陽一開始還以為是薔薔的粉絲，直到聽到他名字，才意外發現好身材也吸引到男性族群。

另外一件更讓人啼笑皆非的事，有位女醫生常常在舞陽的IG點名自己的老公，要求練出跟舞陽一樣的身材線條，這樣的留言不僅成功吸引到舞陽的注意，還主動關心女醫師的老公的「健身計畫」，「他老公真的很努力，看得出來壓力很大，所以我常留言鼓勵他老公」，被記者笑說真的是賣寫真集還有售後服務。

除了粉絲的迴響多，遠在巴西的親戚朋友，也都人手一本電子寫真書，非常捧場。「巴西沒有寫真文化，尤其是男生，一開始大家會以為會像是Playboy那種寫真書」，但還好家鄉的長輩，都給予很正面的肯定，田舞陽才鬆了一口氣。

除了模特兒、咖啡師、當Youtuber，近日舞陽也積極嘗試當演員，「大家一定不知道我有演過《翻滾吧!男孩》」，舞陽回憶當時為了一個螢幕出現不到3秒的鏡頭，在現場足足等8個小時才開拍，「但我就是喜歡大家為了同一個目標，努力完成工作的氣氛」，雖然演戲不是一砲而紅，但是在《姐的時代》，舞陽與潘慧如的一場床戲，在YouTube已衝到6.4億次的點擊觀看。

自知因為外型讓戲劇路受限，田舞陽還是努力爭取，他說：「中文不好，我可以再練，也可以用配音，只要給我一個機會。」還有《請問今晚住誰家》這樣的節目，也是他想繼續嘗試的，並鼓勵自己在戲劇、主持闖出一片天。

此外，田舞陽17日出席新銳環保時裝設計品牌T8K-「壓垮地球的衣服山！地球時尚塑身計畫正式啟動！」，他與惟毅在設計總監進行製程導覽時，更是對從回收布料與寶特瓶再製的潮流衣物嘖嘖稱奇。