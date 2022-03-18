桃園市某前龍潭鄉民代表今（17）在臉書發文控訴，他日前因鴨骨卡在食道送醫急診，卻遭台大醫院新竹分院的1名醫師嗆「沒有醫生，你不是蔡英文，你要是蔡英文就立刻幫你看診」，痛批太離譜，但他曝光當時躺在病床的照片，網友卻發現他是「戴著口罩」使用氧氣罩，紛紛不解為何是這樣使用。

該前鄉民代表在臉書「爆料公社公開版」發文表示，他15日因食道卡到鴨骨，呼吸困難被送到台大醫院竹東分院，因院方沒有設備再轉到新竹分院，當時下午約5點，他指控遭急診醫師嗆「沒有醫生，你不是蔡英文，你要是蔡英文就立刻幫你看診」，醫師要求他隔天再來，他最後到新竹馬偕醫院才順利取出鴨骨。

該前鄉民代表控訴遭醫師嗆「沒有醫生，你不是蔡英文，你要是蔡英文就立刻幫你看診」，他曝光當時躺在病床的照片，網友卻發現他是「戴著口罩」使用氧氣罩。（翻攝自臉書「爆料公社公開版」）

該前鄉民代表怒罵「醫者父母心，醫生對患者不是一視同仁嗎？」稱醫師說法太離譜；不過網友發現該前鄉民代表貼出「病床照」中，竟是「戴著口罩」使用氧氣罩，紛紛留言「戴口罩外面加氧氣面罩是…?」、「原來氧氣罩要這樣使用」、「帶口罩怎麼用氧氣罩，大家抓破綻」、「口罩+氧氣罩，我在醫院走跳好久，第一次看到神的操做」、「我比較想知道帶著口罩再戴氧氣罩是哪個醫生給的建議」

也有網友說「這如果是事實，又有錄音存證，那這個醫生，應該送懲戒」、「跪求急診醫生說話的那段錄影錄音」；現任澄清醫院胸腔外科主治醫師杜承哲則留言「新竹台大的同仁辛苦了，看來這位X老兄要上新聞囉」。