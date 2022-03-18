台中夫刺殺妻「躲宮廟大睡」遭逮影片曝 睡眼惺忪超錯愕（取自記者爆料網）

台中北屯區15日發生陳姓凶嫌拿刀刺死分居的林姓妻子，之後換搭4次小黃設逃亡斷點，警方昨（17）在1間廟宇中發現呼呼大睡的陳男；影片中，警方突襲該興建中的廟宇，發現陳男躺在角落睡覺，隨即上前將手腳銬住，不斷告誡他不要亂動，陳男則一臉睡眼惺忪地被逮，似乎不敢相信警方竟能循線找到他。

據了解，陳嫌15日持刀殺妻後，騎乘自家機車逃亡後，為避免警方查緝，以徒步跟換搭4次計程車，設置逃亡斷點，一度讓警方追查困難。警方調閱沿路監視器，追查陳嫌逃逸方向，最後在搭建中的宮廟內發現陳剛好在睡午覺，立即將其逮捕。

警方昨（17）在1間廟宇中發現呼呼大睡的陳男；影片中，警方突襲該興建中的廟宇，發現陳男躺在角落睡覺，隨即上前將手腳銬住，不斷告誡他不要亂動。（翻攝自記者爆料網）

警方說，當警方循線找到陳嫌藏匿於北屯區1處興建中廟宇中，入內發現陳躺地板上，一旁備有棉被及超商食物等，因在睡夢中被警方叫醒，確認其身分後，陳自動舉起雙手，配合警方就擒。

警方指出，案發當天林姓妻子帶4歲兒子及妹妹，騎車回北屯區住處，離開時遇到陳嫌發生口角衝突，陳持刀涉嫌刺殺妻子，行凶後騎車逃逸，警方組成專案小組緝凶，陳逃亡2天，17日中午在敦化路1處宮廟內落網，警方將陳押回警局目前仍偵訊中。