一波又一波的海浪不斷襲來，正在作業中的船隻根本來不及躲避。(圖／SoraNews24 )

311地震所產生的海嘯襲擊日本陸地，瞬間將城市化為廢墟。(圖／Yoshinori Hara)

日本福島外海16日發生規模7.4強震，氣象廳也對此發布海嘯訊息，劇烈的搖晃讓當地民眾驚恐萬分，回憶起11年前311大地震慘況，甚至表示比當年還要晃，所幸並無出現更嚴重災情。究竟當年311所造成的海嘯多恐怖，民眾當時錄下的影片，至今仍讓人看得膽戰心驚。

當時311大地震發生後不到一小時，海嘯紛紛抵達日本陸地，帶來嚴重災情，先是從遠方海面出現大片白色浪花，海平面同時緩緩上升，但在抵達防波堤後，短短幾分鐘之內，海水就以驚人速度吞噬陸地。

海水不但將岸邊的船捲入到陸地，陸上的房屋與車子更是毫無招架之力，宛如保齡球般，輕鬆就被海水沖垮，讓許多日本民眾相當絕望，不斷重複「到底什麼情況了」、「完蛋了」。

2011年3月11日下午2點46分，日本東北發生規模9.0超級大地震，造成近2萬人死亡、2000多人失蹤，帶來的損失更是難以估計，不僅馬路液化，震後的海嘯更是帶來日本戰後史上最嚴重災難。