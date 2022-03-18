新竹1名竹科主管2019年趁出國出差時結識小三、發展婚外情，妻子小芳（化名）得知後曾原諒過他1次，他也簽下切結書承諾回歸家庭，但後來仍私下與小三來往，最後外遇再度曝光，他甚至傳訊給小芳說希望「3人和平共存」，小芳最後求償200萬，法官認為確已超越朋友關係，判賠80萬。

判決書指出，小芳發現丈夫2019年5月到拉斯維加斯出差後與1名女子曖昧，丈夫手機內還有多張親密照，與對方攤牌後，丈夫簽下切結書並承諾回歸家庭，但丈夫之後仍與小三聯繫，甚至假藉出國出差名義，帶小三到處遊玩，也會共同出席宴會，最後丈夫決定提出離婚，小芳為此索賠200萬。

丈夫在法庭上辯稱與女子只是一般朋友，但小芳卻常常到對方工作的餐廳鬧事；對方女子也證稱，她擔任老闆娘與廚師，經常需要出國考察，才意外結識男子，2人僅聚餐聊天而已，沒有出國更部會住一起，而小芳發現的床罩並沒有露出正臉，不能證明是她與男子。

不過法官審理時發現小芳提出的證物中，有丈夫與女子的上半身依偎合照，親密不像一般朋友，且小芳曾傳訊問丈夫如何解決婚外情，丈夫竟說「3人和平共存」，可證丈夫未否認外遇，加上2人出入境紀錄4次當中就有3次日期、目的地相同，最後認定2人侵害小芳配偶權，應連帶賠償80萬。