婚禮前一晚美夢破滅！1名女網友日前與愛情長跑8年的男友準備結婚，但她卻發現男友在婚禮前一晚參加「告別單身派對」，男友因玩大冒險輸了，被一群好哥們「逼迫」與陌生女子裸體躺在床上，她撞見後氣得取消婚禮，男友則不斷解釋是被逼的，她則回嗆「當我是傻瓜嗎？兄弟能逼迫你硬起來嗎？」

該女網友在「爆料公社－匿名公社」發文，她與男友是大學同學，對方是她的初戀，2人愛情長跑8年，在父母催促下決定結婚，雙方父母都贊成並願意出錢幫忙買房，2人在商量婚禮時男友都全程陪伴，讓她頓時覺得「我在不久的將來就要成為最幸福的新娘」，殊不知婚禮前一晚發生讓她人生最崩潰的事。

女網友發現男友在告別單身派對與陌生女子裸體躺在床上，男友則不斷解釋是被逼的，她則回嗆「當我是傻瓜嗎？兄弟能逼迫你硬起來嗎？」（翻攝自「爆料公社－匿名公社」）

該女網友說，男友在婚前一晚與好友們參加「告別單身派對」，男友因玩大冒險輸了「跟一個女的做出了對不起我的事」，她當時打開門撞見男友與陌生女子在床上裸體，當場氣到與對方取消婚禮，男友則解釋是大冒險輸了、被朋友逼迫的，男友說愛的人還是她，她怒批「當我是傻瓜嗎？兄弟能逼迫你硬起來嗎？」

其他網友留言「明明就是那個男主角的問題，怪什麼朋友」、「都要結婚的人了，怎麼還會覺得男人硬起來只會對妳…」、「這是藉口，外面的比較香甜」、「還好妳發現得早，別可惜那八年，妳的人生還有好幾個八年，趁早認賠殺出」、「早些發現不會太難過」、「朋友都是物以類聚的」。